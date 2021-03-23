Чем чревато частое нарушение биологических ритмов?

Недавно появилось сообщение, что американские ученые нашли связь между нарушениями циркадного ритма, вызванными работой в ночную смену, и риском развития онкологии.
Насколько это предположение обосновано? Об этом в эфире программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ, специалист по биоритмам Виктор Зотов.
Читайте начало интервью:
Почему важен циркадный ритм организма
Не будите "сову" рано утром, для этого есть "жаворонки"
— Проводятся пока исследования связи с онкологией молочной железы. Но это во многом зависит от генетики, от предрасположенности.
А сбои ритмов… Вы поймите, очень много мутаций. Специальные сейчас гены обнаружены, которые обеспечивают нам ритмичности, которые синтезируют белки. А по этим генам очень много уже мутаций набралось в нашем обществе.
Мутации впервые были обнаружены на мухах-дрозофилах порядка 50 лет назад. А недавно дали Нобелевскую премию за это исследование.
И мутации бывают такие, что могут убивать, грубо говоря, человек рождается мертвым.
Бывают мутации, которые отрицательно влияют на осцилляторы, которые контролируют деление клеток.
— Тут от пола не зависит — мужчина, женщина ли?
— Биоритм — это сложная штука. Неизученная еще. Ведь никто не смог создать эту реакцию, которая синтезировалась и распадалась автоматически. Это же петля отрицательной обратной связи, замкнутой на себе.
То есть само по себе вещество синтезируется и распадается.
Как это происходит? Попытки создать такую химическую реакцию были — пока мы не можем. А без этой химической реакции, без ритма вообще жизнь невозможна была бы.
Нет ритма — нет жизни. Ведь этих ритмов миллионы. Миллионы миллионов. У вас, у меня. И мы только один ритм "сон-бодрствование" рассматриваем. Или "ритм активности", как он еще называется.
Они контролируют у вас всё - все клетки, все органы, все ткани. Если сбой — это патология.
— А как-то свой ритм можно установить?
— Только наблюдая за собой, когда у вас пик. Это индивидуально всё. Потом мы же находимся под прессом рабочего времени. Когда я был на удаленке, я вставал рано утром, ходил с собакой, потом включал компьютер, хорошо работал до обеда, потом гулял, ел, отдыхал и прочее.
Производительность труда только возросла, хотя работал меньше. Не через силу, не под палкой, а как хотел, так и работал.
— А на наши ритмы влияет как-то то, что человек передвигается, скажем, в метро с другими людьми? То есть какое-то загрязнение от чужих биоритмов происходит?
— Да нет, нет. Давайте мы всё-таки поймем, что эти часы автономны. И они от нас не зависят.
Вы можете на них давить и пытаться перевернуть — вставать не утром, а ближе к ночи, например. Они приспособятся со временем. Но сломать их мы не можем. Иначе это смерть.
— То есть можем написать заявление, что "зависим от биоритмов и не в состоянии работать"?
— Можем. Может быть, доживем до этого. Уже сейчас в некоторых компаниях делят людей на "сов" и "жаворонков" и учитывают эти особенности при составлении графиков. Главное же — результат.
— Но вы бы посоветовали всё-таки не переучивать? Если человек "сова"…
— Не надо. Любое давление на организм не проходит бесследно.
Главное — не насиловать себя. Если ты не можешь что-то делать, чувствуешь себя "разбитым", отдохни. Отойдите куда-нибудь или полежите.
Потому что это может привести к необратимым изменениям в вашей собственной ритмической организации.
А нарушение ритмической организации, как правило, ведет к тому, что одни клетки делятся с одной скоростью, другие — с другой. Наступает десинхроноз — то есть всё разбалтывается. И вот тут может появиться онкология.
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