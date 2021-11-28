Медики из ЮАР рассказали, кто чаще всего заражается новым омикрон-штаммом

Врачи из Южно-Африканской Республики сообщили о том, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции распространяется с большой скоростью среди молодёжи.

Как сообщает газета Times of Israel, новую разновидность COVID-19 чаще всего выявляют у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Как правило, они переносят заболевание в средней или тяжёлой форме. Многие из них нуждаются в долговременном лечении.

"Около 65% заражённых не вакцинированы, а большинство остальных привились лишь первым компонентом", — сказала глава отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.

Она также прогнозирует, что в ближайшее время медучреждения будут перегружены пациентами из-за стремительного роста заболеваемости новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. По её мнению, необходимо открывать больше коек для больных с подтверждённых COVID-19 в ЮАР.

Несколько дней назад специалисты ВОЗ сообщили о появлении нового штамма коронавируса В.1.1.529. Он содержит 32 мутации. По предварительным данным, в ЮАР выявили уже порядка 100 заболевших.

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