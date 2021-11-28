EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Слуцкий объяснил, почему политикам США опасно сомневаться в "русфобной линии"
Из-за смертельного ДТП с возгоранием перекрыли движение на федеральной трассе
Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до 76
Стала известна точная причина смерти Александра Градского
Бузова рассказала, как Тарасов выгонял её из квартиры: "Дал мне неделю"
"Игнорирует законы": лидера США Байдена заметили в магазине без маски
Новый штамм COVID-19 "добрался" до Австралии: два случая "омикрон"
Четверо пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в тяжёлом состоянии
Билан рассказал, почему напился перед выступлением: переживал за Градского

Медики из ЮАР рассказали, кто чаще всего заражается новым омикрон-штаммом

Здоровье

Врачи из Южно-Африканской Республики сообщили о том, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции распространяется с большой скоростью среди молодёжи.

Медики из ЮАР рассказали, кто чаще всего заражается новым омикрон-штаммом

Как сообщает газета Times of Israel, новую разновидность COVID-19 чаще всего выявляют у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Как правило, они переносят заболевание в средней или тяжёлой форме. Многие из них нуждаются в долговременном лечении.

"Около 65% заражённых не вакцинированы, а большинство остальных привились лишь первым компонентом", — сказала глава отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.

Она также прогнозирует, что в ближайшее время медучреждения будут перегружены пациентами из-за стремительного роста заболеваемости новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. По её мнению, необходимо открывать больше коек для больных с подтверждённых COVID-19 в ЮАР.

Несколько дней назад специалисты ВОЗ сообщили о появлении нового штамма коронавируса В.1.1.529. Он содержит 32 мутации. По предварительным данным, в ЮАР выявили уже порядка 100 заболевших.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Слуцкий обвинил США в "жесточайшем прессинге" по отношению к дипломатам РФ
В Польше дали напутствие новому кабмину ФРГ по "Северному потоку-2"
Медики из ЮАР рассказали, кто чаще всего заражается новым омикрон-штаммом
Слуцкий объяснил, почему политикам США опасно сомневаться в "русфобной линии"
Из-за смертельного ДТП с возгоранием перекрыли движение на федеральной трассе
Гинцбург не исключил создание назальной вакцины от других заболеваний
Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до 76
Стала известна точная причина смерти Александра Градского
Бузова рассказала, как Тарасов выгонял её из квартиры: "Дал мне неделю"
"Игнорирует законы": лидера США Байдена заметили в магазине без маски
Популярное
Бывший СССР
Никакого Брюсселя: Путин привёл в чувство Пашиняна и Алиева

Владимир Путин после встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым ясно дал понять, что Брюсселю он вмешиваться в процесс урегулирования на Кавказе не даст.

Никакого Брюсселя: Путин привёл в чувство Пашиняна и Алиева
Мясников о мутации COVID-19 "Омикрон": "Само рассосётся или рванёт?!"
Здоровье
Мясников о мутации COVID-19 "Омикрон": "Само рассосётся или рванёт?!"
Мир. Новости мира
Руслан Бортник: Зеленский продемонстрировал нелинейный подход по отношению к РФ
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, чем вредны медицинские маски
Любовь Степушова Никакого Брюсселя: Путин привёл в чувство Пашиняна и Алиева Любовь Степушова Усам Оздемиров И вновь Боррель, покой нам только снится Усам Оздемиров Дмитрий Соколов По какому адресу в Москве прописан чёрт Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Захарова: Запад "поможет" Белоруссии, раскачав страну изнутри
Здоровье
Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен
У Симоньян возникли претензии к Минздраву из-за вакцин
Здоровье
У Симоньян возникли претензии к Минздраву из-за вакцин
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников