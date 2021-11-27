Мясников о мутации COVID-19 "Омикрон": "Саморассосётся или рванёт?!"

Теледоктор Александр Мясников предсказал, как будет в будущем вести себя коронавирус, если всё началось с мутации "Альфа-1", а теперь появился штамм "Омикрон-15".

Врач назвал новый штамм "ковида" "Омикрон" очередной угрозой человечеству.

"Причём и правда не ясно: саморассосётся или рванёт по всему Свету?!" — задаётся вопросом доктор.

Мясников обратил внимание на то, что источником нового штамма опасного вируса стал больной СПИДом и инфицированный коронавирусом человек.

Телеведущий объясняет, что перекрытие границ может только на один или два месяца отсрочить мутацию коронавируса.

Промедление рождает чудовищ

"Проблема в том, что промедление в тройной вакцинации групп риска реально "рождает чудовищ!" внутри границ, ладно бы извне! Вирус мутирует, как и положено любому вирусу, и выживает тот вирус, который распространяется быстрее всего среди носителей", — пишет медик в своём Telegram-канале.

Мясников отмечает, что смертность не должна возрасти, так как распространение вируса приведёт в исчезновению его среды обитания.

"Я это все к чему: в греческом алфавите 27 букв… Значит этих греческих букв хватит ещё на 6-10 месяцев", — пишет автор книг о здоровье.

Врач объяснил, как дальше будет развиваться ситуация.

"Коронавирус прокатится по планете, с мутациями, и не одному кругу, как циркулируют множество других вирусов. Проблема в термине "новый": "коллективный иммунитет" — это процесс ассимиляции нового вируса в человеческой популяции", — объясняет медик.

"Омикроном" заболели вакцинированные

Теледоктор уверяет, что не стоит ждать конца Света. Человечество, по мнению медика, погубит не коронавирус.

"Звоночек сегодняшней информации: "Омикроном" заболели полностью вакцинированные люди. Вечная история (Жюль Верн "Из пушки на Луну") — средства защиты стимулируют средства нападения. Вечная история борьбы с инфекциями, ничего нового. Пример — грипп, история антибиотикотерапии и проч", — отмечает врач.

Мясников считает, что скоро о COVID-19 будут говорить также, как и о туберкулёзе, СПИДе, гепатите, малярии, пневмококковых инфекциях и гриппе.

Закусить антибиотиком только в радость

Медик рассказал, что инфекции стали сильнее и беспощаднее.

"Это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре", — отметил телеведущий.

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