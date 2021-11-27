Доктор Мясников рассказал о вреде медицинских масок

Теледоктор Александр Мясников считает, что медицинские маски приносят больше вреда, чем пользы.

Медик объяснил, что медицинские маски сделаны из разновидности пластика под названием полипропилен.

Мясникова потрясла статистика, приведённая в западном издании.

"Не ткань не бумага, а пластик, который не разлагается столетиями! А теперь внимание — цифры из статьи National Geographic… Ежедневно выбрасывается 3,5 миллиарда пластиковых, как оказалось, масок", — пишет телеведущий в своём Telegram-канале.

Врач отмечает, что лишь будущее покажет, насколько ношение масок эффективно в профилактике COVID-19. Этот показатель предстоит сравнить с тем, какой непоправимый вред они наносят экологии.

Мясников ранее выражал скептическое отношение к тому, что маски могут защитить от коронавируса. Он подчёркивал, что преодолеть пандемию коронавируса поможет только массовая вакцинация населения.

Недоумевает медик и по поводу того, как комендантский час может помочь бороться с коронавирусом.

"Дайте мне хоть один аргумент, что это эффективная мера, а не имитация деятельности!" — писал врач в своём ТГ-канале.

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