Теледоктор Александр Мясников считает, что медицинские маски приносят больше вреда, чем пользы.
Медик объяснил, что медицинские маски сделаны из разновидности пластика под названием полипропилен.
Мясникова потрясла статистика, приведённая в западном издании.
"Не ткань не бумага, а пластик, который не разлагается столетиями! А теперь внимание — цифры из статьи National Geographic… Ежедневно выбрасывается 3,5 миллиарда пластиковых, как оказалось, масок", — пишет телеведущий в своём Telegram-канале.
Врач отмечает, что лишь будущее покажет, насколько ношение масок эффективно в профилактике COVID-19. Этот показатель предстоит сравнить с тем, какой непоправимый вред они наносят экологии.
Мясников ранее выражал скептическое отношение к тому, что маски могут защитить от коронавируса. Он подчёркивал, что преодолеть пандемию коронавируса поможет только массовая вакцинация населения.
Недоумевает медик и по поводу того, как комендантский час может помочь бороться с коронавирусом.
"Дайте мне хоть один аргумент, что это эффективная мера, а не имитация деятельности!" — писал врач в своём ТГ-канале.
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