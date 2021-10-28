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Мясников высмеял введение комендантского часа против COVID-19

Здоровье

Доктор Александр Мясников подозревает, что запрет на ночную жизнь под предлогом борьбы с коронавирусом является имитацией деятельности. Врач искреннее не понимает, как комендантский час помогает бороться с распространением коронавируса.

Мясников высмеял введение комендантского часа против COVID-19

Теледоктор не видит смысла в том, чтобы запрещать людям покидать дома в тёмное время суток.

"На понимал этого, когда Европа и Америка вводила его, якобы с этой целью, и вообще не понимаю Хакасию, где его ввели (единственном из регионов). Вирус не вампир — ночами кровь не пьёт! Группы риска — пожилые и хронические больные ночами по улицам толпами не ходят", — пишет врач в своём Telegram-канале.

Мясников удивлён тому, что в Хакассии объявили комендантский час с 22:00 до 6:00 из-за вспышки коронавируса.

"Моя любимая республика, где я провожу много времени. Не в городах — в тайге. Остаётся пожать плечами. Дайте мне хоть один аргумент, что это эффективная мера, а не имитация деятельности!" — задаётся вопросом доктор.

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Введён комендантский час в Хакасии
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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