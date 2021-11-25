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Учёные оценили иммунитет к COVID-19 у подростков после вакцинации "Спутником М"

Здоровье

Исследования показали, что после вакцинации новым препаратом против коронавируса для подростков "Спутник М" у 93,2% добровольцев сформировался клеточный иммунитет.

Учёные оценили иммунитет к COVID-19 у подростков после вакцинации "Спутником М"

При этом в инструкции сказано, что продолжительность защиты организма с помощью медпрепарата "Гам-ковид-вак-М" пока ещё не установлена.

К вакцинации "Спутником М" есть несколько противопоказаний. Прививаться не рекомендуется пациентам, у которых диагностированы следующие проблемы со здоровьем:

  • Тяжёлые аллергические реакции;
  • Острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
  • Аутоиммунные заболевания;
  • Злокачественные новообразования.

Также отмечается, что окончательное решение о том, можно ли человеку привиться "Спутником М", должны принимать лечащие врачи, опираясь на тщательные обследования. 

После вакцинации в первые-вторые сутки у пациентов иногда поднимается температура и возникают другие "нежелательные явления", характерные для подобных препаратов.

Вакцину "Спутник М", зарегистрированную Минздравом РФ, будут применять для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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