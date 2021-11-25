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Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который влияет на повышение уровня "плохого" холестерина в крови.

Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина

В эфире канала "Россия 1" специалист отметил, что к высокому уровню холестерина может привести регулярное употребление пальмового масла. Его часто используют в пищевой промышленности, например, для приготовления шоколадных или хлебобулочных изделий.

"Там не только сами масла. Идёт процесс обработки жиров, которые попадают в выпечку. И заканчивается всё это образованием трансжиров, повышающих уровень "плохого" холестерина", — сказал врач.

Мясников попросил россиян внимательно читать состав продуктов перед их приобретением в супермаркетах и избегать изделий с пальмовым маслом. По его словам, это поможет сохранить здоровье на долгие годы. 

Повышенный уровень холестерина может привести к таким серьёзным заболеваниям, как:

  • атеросклероз;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • инфаркт;
  • инсульт;
  • гангрена;
  • цереброваскулярная недостаточность.

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Холестерин и атеросклероз: комментарий врача
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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