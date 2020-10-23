Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США пришли к выводу, что людям с нормальным давлением также могут грозить инфаркт или инсульт. Выводы специалистов в интервью "Правде. Ру" прокомментировал мануальный терапевт, невролог Павел Керекеша.

"Да, может. Кровяное давление чаще всего, если мы говорим об инсульте, приводит к разрыву артерий, именно слабых артерий, где есть аневризма (аневризма — это расширение артерии, её истончение). Иногда даже незначительное повышение может привести к разрыву и, следовательно, к инсульту.

Бывают ещё виды инсультов, которые возникают в результате тромбообразования. Это более сложное явление. В данном случае у человека на фоне нормального здоровья в артерии формируется тромб, потом он отрывается и происходит закупорка сосудов. Если это головной мозг, то формируется ишемический инсульт. Если это в области сердца, то формируется инфаркт. Если тромб попадает в лёгочную артерию, формируется тромбоэмболия лёгочной артерии и человек умирает.

Как образуется тромб?

У людей формируется атеросклероз. Чаще всего это связано с повышенным холестерином. Холестерин попадает к нам в организм в основном с пищей животного происхождения. У тех людей, которые злоупотребляют такой пищей, выше риск развития ишемической болезни сердца или мозга в результате формирования атеросклероза", — пояснил собеседник "Правды. Ру".