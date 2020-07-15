Ученые: шпинат нормализует артериальное давление

Ученые из Великобритании утверждают, что употребление некоторых видов ягод и шпината помогают нормализовать артериальное давление.

Так, благоприятное воздействие шпината на организм объясняется тем, что он содержит магний, фолат и калий. Также этот употребление данного продукта помогает вывести лишнюю жидкость из почек, что позволяет снизить нагрузку на сердце.

Справиться с гипертонией помогут черноплодная рябина и ягоды аронии, так как в них содержатся витамины В1, В2, В6, С, флавонолов, антоцианов и полифенолов.

Стоит отметить, что высокое давление является причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также это состояние может привести к инсультам и инфарктам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вишневый сок спасет от высокого давления, так как этот напиток богат антиоксидантами — полифенолами, которые способствуют расширению кровеносных сосудов и улучшению их эластичности.