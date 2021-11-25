Иммунолог Болибок: В России "исчезают" бессимптомные больные COVID-19

В четвёртую волну коронавируса всё меньше становится людей, которые переносят заболевание без характерной симптоматики, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам иммунолога, дело в том, что "дельта"-штамм стал агрессивнее и тяжелее переносится.

"Он не только быстрее передаётся от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы", — пояснил врач в беседе с радио Sputnik.

Кроме этого, уже переболевшие граждане считают, что незачем обращаться к врачам при повторном заражении. Они продолжают ходить на работу, посещать общественные места и разносить вирус. Статистика, естественно, о таких людях не знает.

"Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее. Вот такой эгоизм приводит к тому, что этих людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию", — резюмировал Болибок.

Ранее Pravda.Ru публиковала опровержение Роспотребнадзора о "самоликвидации" штамма "дельта". Не так давно японские учёные заявили, что этот вид коронавируса "исчезает" за счёт мутации и невозможности размножаться. Однако российские эксперты подчеркнули, что "дельта" не только никуда не исчез, но и стал опаснее.

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