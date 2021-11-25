Роспотребнадзор: штамм "дельта" стал ещё опаснее

Специалисты Роспотребнадзора опровергли заявление японских учёных о том, что штамм "дельта" куда-то исчез. По словам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии ведомства Камиля Хафизова, он не только не "самоликвидировался", но и стал гораздо опаснее.

Как отметил эксперт, несмотря на то, что новость могла бы стать чудом для всех жителей планеты, реальность менее "радужная".

"Мы отмечаем то, что линия "дельта" во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными. Недавний пример — подлиния дельты AY.4.2, вероятно, немного заразнее, чем "исходная" дельта, и в той же Великобритании она сейчас выявляется в 18% всех новых случаях заражений", — пояснил Хафизов РИА Новости.

Кроме этого, как подчеркнул эксперт, пока сложно представить, чтобы мутация "дельты" привела к неспособности вируса размножаться. Наиболее вероятное объяснение выводов японских учёных — высокий процент вакцинации и, что не менее важно, строгое соблюдение противоэпидемических мер населением.

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