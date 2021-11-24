Голикова рассказала, когда вакцина от ковида для детей поступит в оборот

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что детская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в конце декабря.

"При благоприятном исходе это будет конец декабря. Там у нас 40 с лишним дней на контроль", — сказала Голикова, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в среду, 24 ноября, в России зарегистрируют вакцину против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Голиковой, вакцина называется "Гам-КОВИД-Вак-М". Её разработали учёные Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Прививаться от коронавируса смогут дети от 12 до 17 лет.

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