Голикова: заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась за неделю более чем на 6%

Снижение заболеваемости коронавирусом более чем на 6% зафиксировано за неделю в РФ, сообщила зампред российского правительства Татьяна Голикова.

"По итогам прошедшей 46-й недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в РФ снизилась на 6,1% и составила 175,6 на 100 тыс. населения", — цитирует ТАСС заявление вице-премьера на совещании российского президента с правительством.

По словам Голиковой, наиболее существенное снижение заболеваемости наблюдается в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Зампред правительства назвала также регионы, где показатели заболеваемости выше, чем в среднем по России. Это Амурская, Новгородская, Томская области, Хабаровский край и Крым.

Накануне, 23 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах РФ. В 34 регионах наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, количество больных коронавирусной инфекции в стране сократилось на 14%. Как рассказал глава Минздрава, более 860 тысяч заболевших лечатся амбулаторно, свыше 212 тысяч — в стационарах.

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