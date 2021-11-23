В России разрабатывается самый быстрый и точный экспресс-тест на COVID-19

Российскими учёными разрабатывается самый быстрый из существующих в мире экспресс-тест на коронавирус. Он всего за 15 минут даст ответ, болеет ли человек коронавирусом. Разработка теста проводится под контролем Роспотребнадзора. В начале 2022 года планируется провести испытания нового экспресс-теста.

По сообщению "Известий", принцип работы новой тест-системы основан на исследовании двух участков генома вируса. Если один из этих двух участков мутирует, возбудитель коронавируса будет найден тестовой системой благодаря тому, что второй из двух участков останется в первоначальной виде.

Как объяснила Камиля Хафизова, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в основе тестовой системы лежит принципиально новый метод LAMP. Он даёт возможность обнаружить два участка генома вируса сразу.

Новый экспресс-тест будет отличаться высокой точностью, так как один из геномов не меняется, а мутацию в другом система чётко считывает.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.