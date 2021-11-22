EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак замахнулась на образ Пугачёвой: "И до Аллы Борисовны добралась!"
Захарова: Союзному государству необходим аккаунт в TikTok
В Госдуме оценили законопроект о запрете упоминания национальности преступников
Вадим Горшенин: Pravda.Ru назвала верную версию гибели "Курска" еще 20 лет назад
Трудовой договор в России теперь можно будет заключать удаленно
Пострадавшая при пожаре Хлебникова пытается дышать без аппарата ИВЛ
Кулеба рассказал, какова "главная цель России"
Лукашенко потребует, чтобы Германия забрала мигрантов
Лукашенко: Белоруссия не стремится к противостоянию из-за ситуации с мигрантами

Обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет ввели на Дону и в Пензе

Здоровье

Вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет сделали обязательной в Ростовской и Пензенской областях. Соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи двух регионов.

Обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет ввели на Дону и в Пензе

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Ростовской области, в регионе привито от COVID-19 лишь чуть более половины жителей старше 60 лет. При этом в данной возрастной категории наблюдается максимальная заболеваемость коронавирусом, которая в 1,7 раза превышает среднеобластной показатель.

В пензенском Роспотребнадзоре также отметили недостаточный охват вакцинацией людей старше 60 лет, хотя в этой возрастной группе фиксируют наибольшие показатели смертности и высокие показатели заболеваемости.

Ранее вакцинация от коронавируса пенсионеров и людей предпенсионного возраста уже стала обязательной в:

  • Адыгее;
  • Амурской области;
  • Башкортостане;
  • Белгородской области;
  • Иркутской области;
  • Калужской области;
  • Краснодарском крае;
  • Красноярском крае;
  • Мурманской области;
  • Ненецком автономном округе;
  • Пермском крае;
  • Санкт-Петербурге;
  • Ставропольском крае;
  • Татарстане;
  • Хабаровском крае
  • Ханты-Мансийском автономном округе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцинация это ПАНАЦЕЯ? - вирусолог Виталий Зверев
Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Мясников отреагировал на идею о запрете указывать национальность преступников
Собчак замахнулась на образ Пугачёвой: "И до Аллы Борисовны добралась!"
Захарова: Союзному государству необходим аккаунт в TikTok
Миноритарии ТоАЗа подали в суд на совет директоров с требованием возместить 737 млн руб. убытков
Обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет ввели на Дону и в Пензе
В Госдуме оценили законопроект о запрете упоминания национальности преступников
Вадим Горшенин: Pravda.Ru назвала верную версию гибели "Курска" еще 20 лет назад
Трудовой договор в России теперь можно будет заключать удаленно
Штрафы заставили искусственный интеллект ставить более точные диагнозы
Пострадавшая при пожаре Хлебникова пытается дышать без аппарата ИВЛ
Популярное
Мир. Новости мира
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"

В Варшаве вновь выступили с обвинениями в адрес Москвы и Минска. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия и Белоруссия якобы ведут информационную кампанию против его страны.

В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае
Мир. Новости мира
В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае
Силовые структуры
WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России
Здоровье
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Ирина Шлионская Штрафы заставили искусственный интеллект ставить более точные диагнозы Ирина Шлионская Дмитрий Соколов "Кукушка" и другие смертельные игры русских офицеров Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
Мир. Новости мира
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Украинский журналист: Россия признала выборы в Никарагуа из благодарности
Южная Америка
Украинский журналист: Россия признала выборы в Никарагуа из благодарности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников