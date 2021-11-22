Вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет сделали обязательной в Ростовской и Пензенской областях. Соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи двух регионов.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Ростовской области, в регионе привито от COVID-19 лишь чуть более половины жителей старше 60 лет. При этом в данной возрастной категории наблюдается максимальная заболеваемость коронавирусом, которая в 1,7 раза превышает среднеобластной показатель.
В пензенском Роспотребнадзоре также отметили недостаточный охват вакцинацией людей старше 60 лет, хотя в этой возрастной группе фиксируют наибольшие показатели смертности и высокие показатели заболеваемости.
Ранее вакцинация от коронавируса пенсионеров и людей предпенсионного возраста уже стала обязательной в:
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