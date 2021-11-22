Обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет ввели на Дону и в Пензе

Вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет сделали обязательной в Ростовской и Пензенской областях. Соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи двух регионов.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Ростовской области, в регионе привито от COVID-19 лишь чуть более половины жителей старше 60 лет. При этом в данной возрастной категории наблюдается максимальная заболеваемость коронавирусом, которая в 1,7 раза превышает среднеобластной показатель.

В пензенском Роспотребнадзоре также отметили недостаточный охват вакцинацией людей старше 60 лет, хотя в этой возрастной группе фиксируют наибольшие показатели смертности и высокие показатели заболеваемости.

Ранее вакцинация от коронавируса пенсионеров и людей предпенсионного возраста уже стала обязательной в:

Адыгее;

Амурской области;

Башкортостане;

Белгородской области;

Иркутской области;

Калужской области;

Краснодарском крае;

Красноярском крае;

Мурманской области;

Ненецком автономном округе;

Пермском крае;

Санкт-Петербурге;

Ставропольском крае;

Татарстане;

Хабаровском крае

Ханты-Мансийском автономном округе.

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