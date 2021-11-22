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Невролог Хорошев назвал "странное" последствие коронавируса: вас не вспоминают

Здоровье

COVID-19 поражать зону в мозге, которая отвечает за речь. Пациент после перенесённого коронавируса может начать заикаться, заявил врач-невролог Павел Хорошев.

Невролог Хорошев назвал "странное" последствие коронавируса: вас не вспоминают

Как отметил врач, обычно причиной заикания становится логоневроз, но в случае с коронавирусом, можно ждать "чего угодно".

"Поражение той зоны, которая отвечает за речь, тоже может вызывать заикание. Можно почти однозначно сказать, что при COVID может быть почти всё. Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь. Из-за того, что там может возникнуть воспаление, потому что он может непосредственно проникнуть в эту группу нервных клеток", — пояснил невролог URA. RU.

Кроме прочего, по словам Хорошева, коронавирус может вызвать:

  • тромбоз,
  • ишемию,
  • инфаркт этой группы нервных клеток.

Как отметил врач, коронавирус можно сравнить с рассеянным склерозом. Заболевание может вызвать "побочку" в любом месте организма. Кроме этого, всё чаще пациенты после инфекции жалуются на нарушения в нервной системе, апатию, бессонницу и проблемы с терморегуляцией.

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