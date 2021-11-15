Работу по обеспечению необходимого уровня вакцинации от коронавируса в России нужно выполнить за несколько недель, считает глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
"Считаю, что её можно и нужно завершить. Буквально в течение нескольких недель", — цитирует министра ТАСС.
Мурашко подчеркнул, что не имеет в виду принудительную вакцинацию. По мнению главы министерства, россиян нужно "побудить" принять правильное решение.
"Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим", — заявил министр.
Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса в РФ уровень коллективного иммунитета к нему в стране должен быть не менее 80%. Для этого должны привиться около 22 млн человек и ревакцинироваться около 9 млн.
В настоящее время уровень коллективного иммунитета в стране, по словам вице-премьера, составляет 48,4%.
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