Гинцбург: высокий уровень антител позволит не заразиться дельта-штаммом COVID-19

Для предотвращения заражения дельта-штаммом COVID-19 необходимо поддерживать высокий уровень антител в крови, своевременно ревакцинируясь, считает директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Надо постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки", — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что сохранить уровень антител, который позволит избежать заражения дельта-штаммом, можно, если ревакцинироваться каждые шесть месяцев.

По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи, в ходе исследований, проведённых сотрудниками центра, установлено, что для полной защиты от "дельты" требуется от 300 нейтрализующих единиц антител. Если их 500 и более — защита считается идеальной.

Согласно данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в настоящее время уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 48,4%, хотя для эффективной борьбы с распространением инфекции он должен быть не менее 80%. Чтобы достичь этого показателя, в стране нужно привить еще почти 22 млн человек и ревакцинировать около 9 млн.

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