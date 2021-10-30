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Гинцбург назвал причины, по которым привитые от COVID-19 всё равно заболевают

Здоровье

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцинированные против коронавируса люди заболевают инфекцией.

Гинцбург назвал причины, по которым привитые от COVID-19 всё равно заболевают

Как рассказал учёный, причиной служит штамм "дельта", из-за которого клетки памяти не могут противостоять COVID-19 вовремя. Антитела возникают в организме только спустя несколько дней, пояснил специалист. Он отметил, что избежать подобной ситуации можно, если ревакцинироваться каждые шесть месяцев. Таким образом люди сохраняют необходимый уровень антител.

"Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", — сказал Гинцбург, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова поделилась статистикой, согласно которой в России в сентябре этого года смертность повысилась на 18,3% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Вместе с этим политик заявила, что 100% из общего прироста относится к смертности от коронавирусной инфекции.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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