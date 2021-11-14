Как меняет осанку телевизор и ноутбук, рассказал врач-косметолог

Чем ближе мы наклоняемся к экрану монитора, тем быстрее стареет наше лицо, заявила врач-косметолог Елена Романенко.

По словам специалиста, овал лица и появление мимических морщин напрямую зависят от того, как мы сидим за компьютером.

"По мере того как вы наклоняете голову, нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает в несколько раз. Особенно страдают верхний отдел шеи и седьмой шейный позвонок", — рассказала Романенко в беседе с "Москвой 24".

Как отметил врач, поза "компьютерной шеи" влияет не только на позвоночник. Наклоняясь вперёд, человек перестаёт следить за спиной и мышцами. Если долго проводить время перед монитором и телевизором в таком положении, то это приведёт к проблеме "вдовьего горба".

Кроме прочего, по словам специалистов, нежелательно смотреть телевизор лёжа. Во время просмотра наклон головы вперёд максимальный, но при этом человек не "поддерживает" мышцы.

"Если телезритель делает так постоянно, то возможно формирование спазмов. В дальнейшем они приведут к некоторым изменениям позвоночника и болевому синдрому — в народе это называется "что-то зажать", — пояснил врач-терапевт Алексей Жито.

Специалисты подчёркивают, кроме позы, необходимо следить за ритмом. Просмотр фильмов поздно ночью при выключенном свете грозит нарушением синтеза мелатонина — гормона сна.

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