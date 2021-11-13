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Чем новый препарат от COVID-19 отличается от аналогов, рассказали производители

Здоровье

Как пояснили в пресс-службе компании-производителя препарата "Промомед", "Арепливир" имеет несколько преимуществ, но по сравнению с аналогом в таблетках, инъекционное лекарство действует быстрее и дольше.

Чем новый препарат от COVID-19 отличается от аналогов, рассказали производители

По сообщению экспертов, за счёт "жидкой" формы, лекарство обходит некоторые биологические процессы, которые проходят в организме при приёме таблеток, к примеру, всасывание в желудке. Посредством инъекций препарат сразу попадает в клетки.

"Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности", — пояснил производитель РИА Новости.

Официально "Арепливир" зарегистрировали вчера, 12 ноября. С этого дня препарат вводят в гражданский оборот разрешён до пяти лет. Как отметил производитель, сначала лекарством обеспечат Россию и только потом, возможно, будут экспортировать. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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