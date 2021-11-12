В России официально зарегистрировано лекарство от коронавируса "Арепливир", сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ввод в гражданский оборот разрешён до пяти лет. "Арепливир " (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") разработали на саранском заводе "Биохимик" в прошлом году.
Ранее появилась информация, что данные, собранные Университетом Джона Хопкинса, который с самого начала пандемии вёл собственную статистику заболеваемости в мире, доказывают, что вакцины против COVID-19 усугубили ситуацию.
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