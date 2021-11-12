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В России будут активировать сертификаты в день ревакцинации «Спутником Лайт»

Здоровье

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что при ревакцинации препаратом "Спутник Лайт" свидетельство о вакцинации активируется в этот же день.

В России будут активировать сертификаты в день ревакцинации «Спутником Лайт»

"Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших "Спутником Лайт", то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки", — сказал Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.

Кузнецов подчеркнул, что после первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" сертификат начинает действовать спустя 21 день.

"Так же, как при вакцинации "Спутником V" или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат активируется после введения второго компонента, обычно через 21 день", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поставил прививку против коронавируса. Для вакцинации он выбрал "Спутник Лайт".

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