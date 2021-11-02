Минздрав: "Спутник Лайт" больше подходит переболевшим

В Минздраве сообщили, что "Спутник Лайт" лучше использовать для тех, кто пришёл на повторную вакцинацию или уже перенёс коронавирусную инфекцию.

Для первичной вакцинации рекомендуется применять вакцину с двумя компонентами, об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Препарат "Спутник лайт" всё-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших", — приводит слова эксперта интернет-издание Известия.

Специалист отметил, что иммунная прослойка населения ещё не сформировалась. Он рассказал, что сейчас в нашей стране более 50 млн человек уже прошли вакцинацию против коронавируса, однако этого количества недостаточно для того, чтобы остановить распространение инфекции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Спутник Лайт" подходит для основной прививки против COVID-19, а также для повторной вакцинации.

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