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Доктор Мясников о введении QR-кодов: "Мера принуждения к вакцинации"

Здоровье

Теледоктор Александр Мясников выразил своё мнение по поводу введения обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Доктор Мясников о введении QR-кодов: "Мера принуждения к вакцинации"

Врач прокомментировал "страсти по вводимым QR кодам". Мясников скептически относится к эффективности таких мер в борьбе с пандемией.

"Да, с медицинской точки зрения их эффективность равна комендантскому часу или пресловутым маскам (носим, носим….)", — пишет медик в своём Telegram-канале.

При этом телеведущий считает, что это нововведение станет стимулом для населения к вакцинации против коронавируса.

"Но как мера принуждения к вакцинации — очень действенная! И, с моей точки зрения, правильная. Ну сколько можно уговаривать?! Не нравятся ограничения без QR кодов? Ну так привейся и ходи куда хочешь!" — отметил врач.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил, что прорабатывает с ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

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В России введут QR-коды в магазинах и на транспорте. Что важно знать
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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