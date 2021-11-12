Теледоктор Александр Мясников выразил своё мнение по поводу введения обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Врач прокомментировал "страсти по вводимым QR кодам". Мясников скептически относится к эффективности таких мер в борьбе с пандемией.
"Да, с медицинской точки зрения их эффективность равна комендантскому часу или пресловутым маскам (носим, носим….)", — пишет медик в своём Telegram-канале.
При этом телеведущий считает, что это нововведение станет стимулом для населения к вакцинации против коронавируса.
"Но как мера принуждения к вакцинации — очень действенная! И, с моей точки зрения, правильная. Ну сколько можно уговаривать?! Не нравятся ограничения без QR кодов? Ну так привейся и ходи куда хочешь!" — отметил врач.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил, что прорабатывает с ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
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