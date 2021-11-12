Мясников объяснил, почему не нужно измерять уровень антител

Теледоктор Александр Мясников рассказал, что научное сообщество не знает пока, как работают антитела против коронавируса. Учёные признают, что надежды на спасительные антитела себя не оправдали.

Мясников объяснил, почему высказывания врачей по поводу уровня антител, достаточных для защиты от COVID-19, так противоречивы.

"В начале всей этой истории на массовое определение антител к коронавирусу возлагались большие надежды. Прошли месяцы и мы поняли, что всё не так примитивно просто. Самый главный вывод учёных на данный момент — мы не знаем точного уровня антител, который можно считать защитным. Высказывать предположения — да, точно знать — нет", — пишет Мясников в своём Telegram-канале.

Медик объяснил, почему определять антитела до и особенно после вакцинации не рекомендуется.

"Мы не знаем, что важнее, антитела или клетки памяти, хотя одно не работает без другого. Мы видим, что люди с антителами болеют, а, допустим, вакцинированные без антител — нет!" — пишет врач.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.