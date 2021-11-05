Во Вьетнаме по ошибке привили от коронавируса 18 младенцев

В столичной больнице Вьетнама медики по ошибке привили 18 детей в возрасте от двух до шести месяцев против коронавирусной инфекции.

По информации местного издания Vietnam News, малышей вакцинировали с помощью медпрепаратов компаний Pfizer и BioNTech. Инцидент произошёл на этой неделе. Когда данные о прививках дошли до руководства департамента здравоохранения Ханоя, младенцев оперативно перевели в специализированное медучреждение для профилактического лечения.

Врачи отмечают, что все дети находятся в стабильном состоянии. Однако у некоторых пациентов после введённой вакцины появилась температура, а на месте укола возникли припухлости и покраснения.

Тем не менее, по словам медиков, такие же последствия прививки наблюдаются и у взрослых, поэтому жизни и здоровью младенцев ничего не угрожает.

Глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг навестил детей и поручил установить надзор над больницей во избежание подобных инцидентов.

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