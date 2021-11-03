Минздрав предложил сократить срок действия QR-кодов до полугода

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев заявил, что срок действия QR-кодов о прохождении вакцинации против коронавируса нужно сократить с одного года до шести месяцев.

По его словам, ранее документ был рассчитан на уханьский штамм, который отличается меньшей патогенностью, чем новые разновидности COVID-19.

"Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена", — подчеркнул Токарев во время прямого эфира в Instagram.

Доктор медицинских наук убеждён: антитела к недавно обнаруженным штаммам, в том числе к варианту "Дельта", не могут сохраняться в организме человека больше года.

Добавим, что QR-коды, позволяющие посещать учреждения культуры, социальные центры и торговые объекты, ввели уже в 75 российских регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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