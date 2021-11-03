В ГД объяснили, кого нужно проверять на поддельный сертификат о вакцинации

Россиян нужно проверять на наличие поддельных сертификатов о вакцинации только в случае возникновения спора. Такое мнение выразил депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, комментируя Pravda.Ru появление в России теста на выявление фейковых документов о получении прививки.

Он подчеркнул, что такая система тестирования необходима для России, однако использовать её следует только для урегулирования конфликтных ситуаций.

При этом Милонов не исключает возникновения ошибок при проверке сертификатов о вакцинации против коронавируса.

"У одного человека могли выработаться антитела после прививки, а у другого — нет. После "Вектора" вообще не вырабатываются антитела, там другая защита работает. Это факт. Тотально проверять всех, думаю, никто не будет. Но если врач сомневается в словах пациента о том, что тот привился и попал в больницу с COVID-19, тогда такой тест можно сделать", — заявил парламентарий.

Ранее директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что в России создали тест, способный выявлять поддельные сертификаты о вакцинации. По его словам, маркером успешной прививки считается наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.