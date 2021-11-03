Более 220 военных медиков направят в Подмосковье для борьбы с СOVID-19

Более 220 военных медиков планируется направить в Подмосковье для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Минобороны РФ, в Московскую область отправят отряд, сформированный в петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова. Военных медиков планируется доставить в Подмосковье самолётами военно-транспортной авиации.

В состав отряда вошли врачи-инфекционисты, медсёстры и санитарки. Они будут работать во временном медцентре, который развёртывают в подмосковной Кубинке.

Сообщается, что участвовать в лечении COVID-19 в Подмосковье будут также курсанты академии. Их будут допускать к оказанию помощи только по личному желанию. В сообщении отмечается, что курсанты прошли необходимую спецподготовку.

"В дальнейшем спланировано наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре", — заявили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщило об отправки более 100 военных медиков для борьбы с коронавирусом в Тульской области. Ещё 65 медспециалистов Западного военного округа уже работают в регионе.

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