Более сотни военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Более 100 военных медиков направлены по поручению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Тульскую область для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве.

"Сергеем Шойгу отданы указания о направлении дополнительно более 100 военных медиков для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией", — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

По информации министерства, в Тульскую область решено направить военных медиков из Восточного, Южного и Западного военных округов, а также Северного флота, РВСН и ВДВ.

На данный момент в медучреждениях области уже оказывают помощь 65 медспециалистов Западного военного округа.

В правительстве Тульской области назвали помощь военных медиков "беспрецедентной мерой поддержки".

"Это беспрецедентная мера поддержки, которая позволит региону получить квалифицированных специалистов в ковидные госпитали и сохранить оказание плановой медицинской помощи в том же объёме", — заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Марков.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за предыдущие сутки в Тульской области выявили 256 заразившихся COVID-19, что стало максимальным показателем за пандемию. Всего в регионе зарегистрировано 60 346 случаев заболевания коронавирусом. Более 52 тысяч заразившихся выздоровели, 3 476 умерли.

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