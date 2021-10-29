Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 13 регионах РФ

Осложнение ситуации с COVID-19 зафиксировано в 13 регионах России за последнюю неделю, сообщила зампред правительства страны Татьяна Голикова.

Согласно данным сайта Стопкоронавирус. РФ, приводящего слова вице-премьера, речь идёт о Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, а также Алтае, Бурятии, Дагестане, КБР, Марий Эл, Приморье и Северной Осетии.

Голикова выразила обеспокоенность тем, что в период нерабочих дней, введённых в связи с распространением COVID-19 в РФ, многие россияне планируют турпоездки по стране. Вице-премьер призвала помнить о высокой нагрузке, испытываемой в настоящее время на системами здравоохранения регионов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируется вводить запрет на поездки по стране в нерабочие дни. По мнению представителя Кремля, закрытие границ регионов является "последней мерой", которая не приветствуется.

С начала пандемии в РФ выявили 8 432 546 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 39 849 — за последние сутки. Более 7,3 заразившихся выздоровели, 236 220 умерли. За последние сутки в стране зафиксировали 1163 летальных исхода COVID-19 — это максимум за пандемию.

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