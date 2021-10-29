EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Потерпевшие по делу "Зимней вишни" считают приговор пожарным слишком мягким
Андрей Малахов получил повестку из СК по делу Светличной
В нерабочие дни "Одноклассники" запустят новые онлайн-активности
Эксперт оценил опасность нового типа "игровых" финансовых пирамид
В Москве диггер получил пять лет за сбор и распространение секретных сведений
Эксперт усомнился в реализации идеи отменить транспортный налог для пенсионеров
Несколько Ларис Долиных сцепились в Instagram в борьбе за синюю галочку
Мальчики в Алма-Ате пришли на уроки в юбках в поддержку своего одноклассника
В Европе ожидают полный запуск "Северного потока-2" к концу года

Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 13 регионах РФ

Здоровье

Осложнение ситуации с COVID-19 зафиксировано в 13 регионах России за последнюю неделю, сообщила зампред правительства страны Татьяна Голикова.

Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 13 регионах РФ

Согласно данным сайта Стопкоронавирус. РФ, приводящего слова вице-премьера, речь идёт о Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, а также Алтае, Бурятии, Дагестане, КБР, Марий Эл, Приморье и Северной Осетии.

Голикова выразила обеспокоенность тем, что в период нерабочих дней, введённых в связи с распространением COVID-19 в РФ, многие россияне планируют турпоездки по стране. Вице-премьер призвала помнить о высокой нагрузке, испытываемой в настоящее время на системами здравоохранения регионов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируется вводить запрет на поездки по стране в нерабочие дни. По мнению представителя Кремля, закрытие границ регионов является "последней мерой", которая не приветствуется.

С начала пандемии в РФ выявили 8 432 546 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 39 849 — за последние сутки. Более 7,3 заразившихся выздоровели, 236 220 умерли. За последние сутки в стране зафиксировали 1163 летальных исхода COVID-19 — это максимум за пандемию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Опять «нерабочие» дни. Почему не обязательная вакцинация?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Газманов обрушился на антипрививочников: "Выживает умнейший"
Проект "20 идей": как привлечь инвестиции в Россию
Прививка снижает вероятность заражения коронавирусом в 1,5 раза
Посольство РФ в Латвии назвало приговор оппозиционеру нарушением свободы слова
Потерпевшие по делу "Зимней вишни" считают приговор пожарным слишком мягким
Андрей Малахов получил повестку из СК по делу Светличной
В нерабочие дни "Одноклассники" запустят новые онлайн-активности
Песков назвал причину дефицита вакцин от COVID-19 в регионах
Эксперт оценил опасность нового типа "игровых" финансовых пирамид
В Москве диггер получил пять лет за сбор и распространение секретных сведений
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Усам Оздемиров Форум АТЭС поможет России в повороте на Восток Усам Оздемиров Любовь Степушова "Газпрому" надо приготовиться к новым выплатам Польше Любовь Степушова Мирослава Димитрова-Козлеков Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности Мирослава Димитрова-Козлеков
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников