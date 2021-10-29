В России установили максимум суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии

В России зафиксировали максимальную суточную смертность от COVID-19 — погибли 1163 человека. Также за последние 24 часа зарегистрировали 39 849 случаев заражения новой инфекцией.

По статистике Оперштаба, наибольшее число заболевших установили в таких регионах России, как:

Москва — 7511;

Санкт-Петербург — 3452;

Московская область — 2556;

Самарская область — 1389;

Нижегородская область — 806.

Также специалисты обновили данные о вакцинации. По информации на 29 октября, полностью от коронавируса привились 50 960 796 граждан, инъекцию первым компонентом получили 56 787 209. Коллективный иммунитет россиян составил 46,8%, 22 октября отмечали 45,7%.

Ранее психиатр Андрей Назаров рассказал, что переболевшие COVID-19 люди страдают от астенического синдрома. У них наблюдают плохое настроение и хроническую усталость. Врач порекомендовал гражданам с подобными симптомами обращаться к терапевту или психологу. Как объяснил Назаров, страхи человека от осложнений из-за инфекции могут стать причиной депрессии.

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