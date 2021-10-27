В РФ не планируют вводить запрет на поездки в период нерабочих дней

Власти РФ не планируют вводить запрет на поездки по стране в период нерабочих дней, введённых из-за ситуации с COVID-19, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он рассказал об опасениях эпидемиологов по поводу того, что россияне решат использовать нерабочие дни для путешествий, и эти поездки будут иметь негативные последствия.

"Но с другой стороны, это не запрещено и каких-то запретов не вводилось и не планируется", — цитирует заявление Пескова URA.RU.

Пресс-секретарь президента РФ назвал закрытие границ регионов "последней мерой", которая не приветствуется.

Песков выразил надежду, что следствием введённых в стране нерабочих дней станет улучшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Ранее российский президент Владимир Путин своим указом установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. При этом регионы имеют возможность вводить внерабочие дни досрочно.

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