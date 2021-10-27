В РФ обновился суточный максимум смертей от коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 1123 случая смерти больных коронавирусом, что стало новым максимальным показателем за пандемию.

Предыдущий максимум — 1106 смертей — был зафиксирован накануне, 26 октября.

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего в России умерли от COVID-19 уже 233 898 человек.

С начала пандемии в стране выявили 8 352 601 заразившегося коронавирусной инфекцией, в том числе 36 582 — за последние сутки. более 7,2 млн заболевших выздоровели.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19 в стране с 16% до 10% в неделю.

По мнению главы Минздрава, это связано c введением в ряде регионов РФ ограничительных мероприятий.

Вместе с тем Мурашко отметил, что устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в РФ продолжается уже более месяца. По данным Минздрава, в настоящее время в стране лечатся от коронавируса свыше 1,3 млн человек.

Глава Минздрава отметил, что в связи с подъёмом заболеваемости коронавирусом система здравоохранения испытывает огромные нагрузки. При этом максимально напряжённая ситуация — в Воронежской, Липецкой, Ивановской и Оренбургской областях, Татарстане и Удмуртии.

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