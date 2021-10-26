Снижение темпов роста заболеваемости COVID-19 в РФ зафиксировал Минздрав

Снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в России за последнюю неделю. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Если раньше мы говорили, что эта цифра прироста составляла где-то до 16% в неделю, то за последнюю неделю этот прирост составил в пределах 10-10,5%", — цитирует министра ТАСС.

Глава Минздрава связал снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 c введением рядом российских регионов ограничительными мероприятиями.

По словам Мурашко, заболеваемость коронавирусом в стране устойчиво растёт уже более месяца. Согласно сведениям министра, сейчас в РФ более 1,3 млн человек получают медпомощь в связи с заражением COVID-19.

Глава Минздрава отметил, что в связи с подъёмом заболеваемости коронавирусом система здравоохранения испытывает огромные нагрузки. При этом максимально напряжённая ситуация — в Воронежской, Липецкой, Ивановской и Оренбургской областях, Татарстане и Удмуртии.

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