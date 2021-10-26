Антирекорд по суточному числу смертей от COVID-19 обновился в России

За последние сутки в РФ зафиксировали 1106 случаев летального исхода коронавируса — это максимальный показатель с начала пандемии.

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего от COVID-19 в стране скончались уже 232 775 человек.

С начала пандемии в России зарегистрировали 8 316 019 случаев заражения коронавирусом, в том числе 36 446 — за последние сутки. Выздоровели более 7,2 заболевших.

Как пояснила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова, большая смертность от COVID-19 в РФ связана с поздним обращением заболевших за медпомощью, а также несвоевременным началом лечения.

По словам главного научного сотрудника лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анчи Барановой, в РФ ещё не сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Причинами этого Баранова назвала низкие темпы вакцинации и быструю изменчивость вируса.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко спрогнозировала рост числа заражений COVID-19 в России до 40 тысяч в сутки.

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