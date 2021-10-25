В России зафиксировали более тысячи смертей от коронавируса за сутки

В России за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 37 930 человек. Также врачи зафиксировали 1069 летальных исходов. В нашей стране уже седьмой день подряд регистрируют более 1000 смертей в сутки.

По статистике Оперштаба, больше всего за последние 24 часа заразились COVID-19 россияне из следующих регионов:

Москва — 7778;

Московская область — 3127;

Санкт-Петербург — 2693;

Самарская область — 1184;

Нижегородская область — 769.

Коллективный иммунитет россиян составил 45,7%. Специалисты отметили, что число выписанных людей среди заражённых коронавирусом уменьшилось. По данным Оперштаба, 86,8% вылечиваются от инфекции. Летальность заболевания составила 2,8%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить привитых против COVID-19 россиян двумя выходными с сохранением зарплаты. Также лидер призвал чаще тестировать население, изолировать больных инфекцией людей. Он отметил необходимость увеличения темпов вакцинации среди граждан с хроническими заболеваниями и пожилых людей старше 60-ти лет.

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