Названы причины отсутствия коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что коллективный иммунитет в России до сих пор не сформировался из-за низких темпов прививочной кампании и быстрой изменчивости вируса.

По её словам, медики надеялись, что с помощью массовой вакцинации получится добиться коллективного иммунитета, однако многие россияне всё ещё отказываются от прививок. Кроме того, по стране активно распространяется "дельта"-штамм, снижающий эффективность действия медпрепаратов от COVID-19, передаёт РИА Новости.

"Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации ещё хуже, чем у вакцинации", — подчеркнула Баранова.

Она добавила, что процесс формирования коллективного иммунитета затянулся. Пока невозможно точно определить, когда удастся достичь необходимых показателей. По мнению эксперта, это будет зависеть от дальнейших мутаций COVID-19 и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Специалист убеждена: если "дельта"-штамм станет последним вариантом коронавируса, бороться с пандемией станет намного легче.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.