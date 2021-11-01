Попова заявила о незначительном влиянии мутаций COVID-19 на эффективность вакцин

Мутации COVID-19 незначительное влияние на эффективность российских вакцин от него, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы уже просчитываем мутации, они не могут повлиять на эффективность вакцин так, чтобы они были бесполезны", — цитирует руководителя ведомства ТАСС.

Попова отметила рост темпов вакцинации в стране, но добавила, что её уровень ещё не достаточен для победы над коронавирусом.

"Этот уровень должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране и в нашей тоже. Вот эта цифра, которую нам надо достичь", — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве сообщили о выявлении в стране около десяти вариантов штамма коронавируса "дельта". Всего в мире обнаружено уже около 40 вариантов этого штамма.

В столице, Подмосковье и Татарстане зарегистрированы случаи заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2.

Также в РФ выявили трёх заразившихся штаммом COVID-19 "мю" и одного — штаммом "лямбда".

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