Около десяти вариантов штамма COVID-19 "дельта" выявили в России

В России выявили уже около десятка вариантов штамма COVID-19 "дельта", сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Помимо доминирующего так называемого основного базисного варианта В.1.617.2 дельта, мы видим ещё до десяти сублиний, которые в той или иной степени встречаются на территории различных субъектов и федеральных округов в последние месяцы", — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Акимкина, на данный момент в мире выявлено более 40 вариантов "дельты". В настоящее время штамм, который был выявлен осенью 2020 года, продолжает мутировать. Его самым опасным вариантом считается "дельта плюс".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о регистрации в России пяти случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2. Больных выявили в Москве, Подмосковье и Татарстане.

Также в РФ зафиксировали уже три случая заражения штаммом COVID-19 "мю" и один — штаммом "лямбда".

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