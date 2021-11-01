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Потеря обоняния при COVID-19 смертельно опасна – доктор Комаровский

Здоровье

Потеря обоняния из-за коронавируса смертельно опасна. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский 5-tv.ru.

Потеря обоняния при COVID-19 смертельно опасна – доктор Комаровский

Одной из главных проблем становится невозможность установить по запаху качество и свежесть еды.

"Теледоктор" призвал близких больного человека внимательно следить за качеством еды и проверять всё, что заболевший захотел поесть.

Также опасность заключается в том, что заражённый коронавирусом может не почувствовать запаха дыма при пожаре или газа, при его утечке.

Комаровский советует всем заболевшим, которые находятся дома, проверять газовое оборудование и установить датчики дыма.

Врачи отмечают, что новый "дельта"-штамм принёс и новые симптомы болезни, а также по-другому проявляется постковидный синдром. Например, у многих наблюдается изменение голоса. Как рассказала эпидемиолог Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, также отмечаются повышение утомляемости и снижение когнитивных функций. После болезни COVID-19 у пациентов длительное время наблюдается воспаление органов носоглотки, расстройство желудочно-кишечного тракта.

Ранее Рravda.Ru писала, что в постковидном периоде долго может сохраняться повышенная температура тела — субфебрильные показатели держатся несколько месяцев.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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