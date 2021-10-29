Врач рассказала о новом симптоме COVID-19

Проблемы с вкусовыми рецепторами и обонянием уходят в прошлое. Теперь коронавирусная инфекция проявляет себя иначе.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в беседе с "Известиями" рассказала, что теперь "ковид" проявляется в виде лихорадки. Причём нередко лихорадка свидетельствует о том, что болезнь резко прогрессирует.

На протяжении четырех волн коронавируса у COVID-19 появлялись новые признаки. Среди них — затруднение дыхания, несбиваемая температура, интоксикация, слабость.

Медики отмечают, что ломота в теле означает обострение течения коронавируса. Не меньшую тревогу должна вызывать одышка в совокупности с другими респираторными симптомами.

При этом отсутствие запаха и вкуса стали встречаться реже.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в стране усугубляется вследствие недостаточных темпов вакцинации и несоблюдения ограничительных мер.

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