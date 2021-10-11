Врач назвал необычные последствия коронавируса

По словам врача-инфекциониста Ильи Акинфиева, в "постковидном" периоде долго может сохраняться повышенная температура тела. По его словам, иногда субфебрильные показатели держатся несколько месяцев.

"У меня есть пациенты, у которых температура 37,1 и 37,2 после перенесённого коронавируса сохраняется больше полугода", — пояснил инфекционист в беседе с URA. RU.

Кроме повышенной температуры, у переболевших коронавирусом остаётся ещё несколько неприятных симптомов:

потеря обоняния,

утомляемость,

головные боли.

По словам врача, диагностировать, почему пациент себя плохо чувствует и ходит с повышенной температурой, непросто.

"Со всех сторон их посмотрели. Ничего особенного нет, воспаления нет, никакой другой инфекции нет. Это именно от последствий", — резюмирует врач.

Как уточнил Акинфиев, с этими последствиями "ничего не поделаешь". В частности, иммунологи отмечают, что вирус "бьёт" по сосудам и жизненно важным органам.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как облегчить течение коронавирусной инфекции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.