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Заслуженный врач РФ объяснил, почему Россию "накрыла" очередная волна COVID

Здоровье

Заслуженный врач РФ Владимир Вторенко считает, что рост заболеваемости коронавирусом в России объясняется тем, что жители нашей страны устали. Устали от пандемии и ограничений. Что, в свою очередь, становится причиной пренебрежения индивидуальными средствами защиты.

Заслуженный врач РФ объяснил, почему Россию "накрыла" очередная волна COVID

"Мне показалось, что люди, устав от самого слова COVID, устали от необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Таким образом, мы получили крайне неблагоприятное стечение обстоятельств. Отсутствие адекватного вакцинированного количества населения, пренебрежение средствами личной защиты и снова пришли к ситуации, в которой были год назад", - сказал  Вторенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам заслуженного врача России, "доходчивая речь о необходимости вакцинации" не дошла до людей. Он отметил, врачи надеялись, что к нынешнему времени в России будет достигнут значительный удельный вес вакцинированных. Однако этого не случилось, констатировал Владимир Вторенко.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в субботу, что в России существенно ускорился прирост числа вакцинированных. По его словам, за последние полторы недели - в четыре раза. По словам министра, "этот хорошие темпы".

"Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить - это недопустимая вещь", - сказал Михаил Мурашко. 

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
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