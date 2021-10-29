Риск развития инфаркта или инсульта зависит от группы крови

Риск развития инфаркта или инсульта зависит от группы крови. Поэтому любой человек должен знать свои особенности. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала врач-гематолог Юлия Ненашева.

По её словам, каждый должен знать свою группу крови. От этого должен зависеть рацион питания, образ жизни и планы лечения в случае заболевания.

По мнению Ненашевой, меньше всего подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы люди с первой группой крови.

"В крови у таких пациентов генетически заложено меньшее содержание протромботических агентов восьмого фактора свёртывания и факторов Виллебранда. То есть при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта", — рассказала эксперт.

Также Ненашева сообщила, что от группы крови зависит репродуктивная система: доказано, что женщины с третьей группой могут забеременеть легче и быстрее, чем другие. Сложнее с этим обстоят дела у женщин с первой группой крови.

Ранее врач-генетик Виктория Румянцева рассказала, что в 2021 году Международное общество переливания крови признало 43 системы групп крови.

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