EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Москва вошла в ТОП-5 привлекательных городов мира
Михалков рассказал, почему российским фильмам не дают "Оскар"
Госсекретарь США Блинкен: Россия сорвала совещание ОБСЕ по правам человека
События в Афганистане - вина Байдена: надо было слушать своих генералов
МИД РФ: посольство ФРГ в Москве финансировало проекты Навального
Патрушев рассказал, сколько раз пытались "хакнуть" сайт электронного голосования
ГТС Украины развалится без денег Газпрома - Макогон
Камень в огород Байдена: Трамп призвал разобраться в "провале" афганской миссии
Цена на газ в Европе впервые в истории перевалила за $1000

Доктор Мясников предупредил о смертельной ошибке при инфаркте

Здоровье » Здоровье и профилактика

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, при инфаркте больные или их родственники могут допустить серьёзную ошибку, которая нередко приводит к смерти.

Доктор Мясников предупредил о смертельной ошибке при инфаркте

Речь идёт о приёме нитроглицерина во время состояния кислородного голодания. Доктор предупредил россиян, что этот препарат не нужно использовать для разжижения крови, так как он снижает давление. Вместо него Мясников порекомендовал дать пациенту после приступа аспирин.

Однако, по мнению специалиста, заниматься самолечением в любом случае не стоит. При инфаркте необходимо срочно обратиться за профессиональной медицинской помощью, иначе состояние будет ухудшаться.

"У вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", — сказал Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что, ожидая скорую помощью, человек должен находиться в удобной позе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Инфаркт миокарда. Первая помощь и алгоритм действий.
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Патрушев рассказал, сколько раз пытались "хакнуть" сайт электронного голосования
МИД РФ: посольство ФРГ в Москве финансировало проекты Навального
ГТС Украины развалится без денег Газпрома - Макогон
Камень в огород Байдена: Трамп призвал разобраться в "провале" афганской миссии
Цена на газ в Европе впервые в истории перевалила за $1000
"Не лечили, а насиловали": членов ВОЗ обвинили в сексуальных домогательствах
Англичан не впечатлили планы Бориса Джонсона по "галактической Британии"
Мураев: из-за своей тупости Украина может не пережить холода
Министр финансов США: до дефолта осталось три недели
Женщин выгнали из университета Кабула и наказали за непослушание
Популярное
Мир. Новости мира
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек

По словам представителей мировой "элиты", из семи миллиардов землян шесть миллиардов будет отсеяно. Им позволят существовать, не мешая "золотому миллиарду"...

Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Новости Украины
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Политика. Новости и аналитика
Генерал Москаль: для Украины есть более серьёзная угроза, чем "Северный поток-2"
Здоровье
Глава Минздрава РФ: "У перенёсших COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни"
Василий Амирджанов Конкурс "Учитель года" станет зажигательным шоу Василий Амирджанов Ирина Шлионская По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Грета Тунберг обвинила всех в невыполнении плана по климату Ирина Гусакова
Новости Европы
Польша жалуется на дефицит украинцев
Здоровье
Доктор Евдокименко: при артрозе суставов помогает только гимнастика
Естественный отбор: биолог рассказала, сколько лет жизни "отнимет" COVID-19
Здоровье
Естественный отбор: биолог рассказала, сколько лет жизни "отнимет" COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников