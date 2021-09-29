Доктор Мясников предупредил о смертельной ошибке при инфаркте

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, при инфаркте больные или их родственники могут допустить серьёзную ошибку, которая нередко приводит к смерти.

Речь идёт о приёме нитроглицерина во время состояния кислородного голодания. Доктор предупредил россиян, что этот препарат не нужно использовать для разжижения крови, так как он снижает давление. Вместо него Мясников порекомендовал дать пациенту после приступа аспирин.

Однако, по мнению специалиста, заниматься самолечением в любом случае не стоит. При инфаркте необходимо срочно обратиться за профессиональной медицинской помощью, иначе состояние будет ухудшаться.

"У вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", — сказал Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что, ожидая скорую помощью, человек должен находиться в удобной позе.

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