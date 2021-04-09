Терапевт Алексей Безымянный назвал причины инфаркта у молодых людей

В современном мире инфаркт часто выявляют даже у людей в возрасте от 25 до 30 лет, поэтому очень важно при малейших подозрениях на данное заболевание обращаться за медицинской помощью.

Симптомами инфаркт являются боль в груди, отдающая в левую руку и лопатку, а также внезапно возникающий кашель, сообщил в интервью "Звезде" врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.

При данных видах боли нельзя принимать обезболивающие противовоспалительные препараты. Необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.

Обычно к инфаркту приводят атеросклеротические бляшки в сосудах. Они появляются у людей, страдающих ожирением, никотиновой зависимостью, а также при приёме психоактивных веществ.

Алексей Безымянный советует следить за состоянием здоровья и понимать, что курение и нарушения холестеринового повышают риск возникновения инфаркта.

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