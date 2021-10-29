Центр Гамалеи: назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода

Специалисты центра Гамалеи продолжают изучать эффективность назальной вакцины против COVID-19, однако уже известно, что ей можно будет прививаться один раз в полгода.

По словам главы центра Александра Гинцбурга, есть вероятность, что после тщательных исследований рекомендации по применению новой российской вакцины немного изменятся, передаёт РИА Новости.

"Этот вопрос требует изучения, но во всяком случае, прививаться нужно не чаще, чем раз в полгода. Может быть, реже", — подчеркнул специалист.

Ранее он также заявлял, что курс "Спутника V" и дальнейшая ревакцинация с помощью назального препарата помогут обеспечить практически стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции, а также избавят от госпитализации с тяжёлой формой заболевания.

Этой осенью федеральный Минздрав утвердил проведение клинических испытаний назальной вакцины, которая была разработана в центре Гамалеи. Пока не уточняется, когда планируется разрешить массовое применение медпрепарата в России.

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