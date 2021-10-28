Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что курс "Спутника V" и последующая ревакцинация с помощью назального препарата должны обеспечить стопроцентную защиту от заражения COVID-19.
Он подчеркнул, что сейчас учёные продолжают изучать комплексный метод защиты, проводя клинические испытания, передаёт РИА Новости.
"Такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", — отметил Гинцбург.
Назальную вакцину вместо укола закапывают в нос, она необходима для повышения защитных функций носоглотки, через которую и проникает COVID-19.
В середине октября Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований назальной вакцины против коронавирусной инфекции SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной специалистами центра им. Гамалеи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?