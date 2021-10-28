Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что курс "Спутника V" и последующая ревакцинация с помощью назального препарата должны обеспечить стопроцентную защиту от заражения COVID-19.

Он подчеркнул, что сейчас учёные продолжают изучать комплексный метод защиты, проводя клинические испытания, передаёт РИА Новости.

"Такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", — отметил Гинцбург.

Назальную вакцину вместо укола закапывают в нос, она необходима для повышения защитных функций носоглотки, через которую и проникает COVID-19.

В середине октября Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований назальной вакцины против коронавирусной инфекции SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной специалистами центра им. Гамалеи.

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